Путин назвал приоритетную задачу ВПК

В Избранное

Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для предприятий военно-промышленного комплекса выпуск перспективных вооружений с учетом вопросов импортозамещения.

Глава государства Владимир Путин поздравил работников российского ОПК с Днем оружейника. В ходе заседания комиссии ВПК президент отметил ориентир России на импортозамещение в части разработки вооружения.

«Одна из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий — разработка перспективных образцов вооружений, которые определят боевую мощь российской армии», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что необходимо быть технологически независимыми от иностранных комплектующих. Президент рассчитывает услышать от чиновников, каким образом в России реализуется программа по импортозамещению.