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Путин назвал приоритетную задачу ВПК
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    Путин назвал приоритетную задачу ВПК

    15:47  19 Сентября 2017
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    Путин назвал приоритетную задачу ВПК

    Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для предприятий военно-промышленного комплекса выпуск перспективных вооружений с учетом вопросов импортозамещения.

    Глава государства Владимир Путин поздравил работников российского ОПК с Днем оружейника. В ходе заседания комиссии ВПК президент отметил ориентир России на импортозамещение в части разработки вооружения. 

    «Одна из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий — разработка перспективных образцов вооружений, которые определят боевую мощь российской армии», — сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что необходимо быть технологически независимыми от иностранных комплектующих. Президент рассчитывает услышать от чиновников, каким образом в России реализуется программа по импортозамещению. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #впк
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