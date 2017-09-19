Путин объяснил, как снизить себестоимость продукции ОПК

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Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения себестоимости продукции оборонно-промышленного комплекса.

«По уровню производительности труда наши предприятия пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам, поэтому следует и дальше снижать себестоимость продукции», — отметил он, выступая на заседании Военно-промышленной комиссии.

Путин подчеркнул, что снизить стоимость производства можно за счет внедрения новых ресурсосберегающих технологий, оптимизации мощностей и закупок.