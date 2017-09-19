Сирия на пороге новой гражданской войны: курды под эгидой США идут за нефтью в Дейр эз-Зор

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Сирийская арабская армия (САА) и ВКС РФ продолжают развивать наступление на позиции боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в окрестностях Дейр эз-Зора. Накануне правительственным подразделениям благодаря помощи российской боевой авиации удалось форсировать Евфрат к юго-востоку от города и отбить у террористов плацдарм на северном берегу реки.

При этом с северо-востока к Дейр эз-Зору под командованием коалиции США постепенно приближаются курдские отряды Сирийской демократической армии (SDF). Несмотря на то, что американские представители утверждают, что не претендуют на контроль над административным центром провинции, курды под прикрытием ВВС западной коалиции продолжают двигаться по направлению к городу.

Части САА и SDF могут встретиться к юго-востоку от Дейр эз-Зора уже очень скоро, и пока не понятно, чем может обернуться это «свидание». Судя по заявлениям официальных лиц с обеих сторон, и Соединенные Штаты, и официальный Дамаск настроены решительно. Таким образом, обстановка в регионе продолжает неумолимо обостряться.

Чего же ожидать? Возможно ли, что уже в ближайшие дни разразится крупная битва в рамках уже нового этапа гражданской войны в Сирии? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению политолога, эксперта по Ближнему Востоку Александра Сотниченко, курды уже фактически превратились в еще одну антиправительственную вооруженную группировку, намеревающуюся разжечь в стране новую гражданскую войну. Причем такая перемена, несомненно, — дело рук Соединенных Штатов, которые, подзабросив боевиков Сирийской свободной армии (ССА), сконцентрировали все внимание и деньги на курдских отрядах.

«Они являются незаконными вооруженными формированиями, и вся их сила заключается исключительно в том, что их поддерживают Соединенные Штаты Америки. Вашингтон в свое время поддержал курдов в борьбе против «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ) в районе города Кобани — это было в 2014-м году. Кобани — это действительно курдский город, игиловцы пришли туда для того, чтобы уничтожить население. Сейчас же бойцы YPG воюют за территории, на которых курдов никогда не было вообще, — это касается и Ракки, и Дейр эз-Зора. То есть теперь они фактически являются американскими наемниками, которые играют ключевую роль в плане США по расчленению Сирии».

Официальный Дамаск намерен спутать планы Вашингтона: в настоящий момент подразделения армии Башара Асада находятся всего в нескольких шагах от ключевой трассы, тянущейся вдоль северного берега Евфрата. Заняв участок данной магистрали, армия САР отрежет курдам путь.

«Развивая наступление, сирийские войска могут перекрыть американцам и курдам дорогу к Абу Кемалю и к нефтяным полям, которые находятся на юго-восточном направлении именно на северном берегу Евфрата. Задача Соединенных Штатов — захватить эти нефтеносные районы и контролировать их таким же образом, как и месторождения Румейлана, то есть фактически не позволять добывать и продавать нефть оттуда. Так США пытаются оставить правительство Асада без малейшей вероятности самофинансирования».

Соответственно, в районе Дейр эз-Зора сейчас складывается крайне опасная ситуация. Курды, приняв на себя роль наемников США, своими незаконными действиями провоцируют правительственную армию на прямое столкновение, что может послужить началом для новой гражданской войны. Вероятность того, что ситуация будет развиваться именно по такому сценарию, несомненно, есть, и она достаточно велика, считает Александр Сотниченко.

«Обстановка, действительно, очень серьезная, но на данный момент еще довольно много территорий находится под ИГИЛ*. Стороны пока что играют в своего рода тактическую войну, войну на карте — кто больше захватит, того и земля. Сейчас все зависит от того, насколько успешными будут действия каждой из сторон. Пока что перевес имеет армия САР. Однако американцы могут пойти на серьезное обострение: все решит то, насколько Трамп и командование сил США в САР окажутся решительными на пути к своей цели».

Не смущает американцев и тот факт, что местное население — в основном арабо-суннитское — серьезно пострадало в результате действий YPG. Курды, двигаясь к Дейр эз-Зору, пытались не освободить, а овладеть территориями, расширив географию возможного будущего Курдистана. С этой целью бойцы YPG почти полностью уничтожали арабские поселки, убивая их мирных жителей. В настоящее время из провинции Дейр эз-Зор продолжают поступать сообщения очевидцев о военных преступлениях и зверствах курдов против гражданского населения. Местные источники уже признали их действия самым настоящим геноцидом.

* Организация запрещена на территории РФ.