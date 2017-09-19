Хомс: США вывели свои силы с базы «Аль-Закаф» около перехода Ат-Танф

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Ат-Танф, 19 сентября. Американские военные покинули восточную часть провинции Хомс.

Источник в Сирии сообщил, что американские военные покинули базу «Аль-Закаф», которая расположена в Восточном Хомсе рядом с переходом Ат-Танф на границе Сирии, Ирака и Иордании. Источник подчеркивает, что отвод сил был произведен по согласованию с российской стороной.

Ранее сообщалось, что британские военнослужащие также покинули сирийскую территорию и прекратили тренировки боевиков оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА).