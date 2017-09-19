Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2018 году

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Кабмин принял решение дважды повысить акцизы на топливо в следующем году. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, впрочем, отмечает, что повышение акцизов не повлияет на цены на бензин для конечных потребителей. Повышение акцизов лишь один из факторов, который может повлиять на ценообразование в следующем году, и, скорее всего, впишется в общий прогнозируемый рост инфляции в 4%.

«Но здесь важно говорить не только об одном этом фрагменте, нужно говорить о том, каким образом мы будем двигаться в налоговом маневре, каким образом мы его завершим», — цитирует Голомолзина издание Газета.ру.

Многие опасаются, что это увеличит налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, что неизбежно приведет к росту цен на бензин. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов уже заявил, что его партия не поддерживает этот шаг. Напомним, что акцизы на бензин и дизель будут увеличены в следующем году на 50 копеек 1 января, а с 1 июля — еще на 50. Некоторые эксперты предсказывают, что в связи с повышением акцизов планка в 40 рублей за литр топлива может быть преодолена к концу 2017 года.

Люди действительно ждут серьезного роста цен на бензин в будущем году, признает эксперт Института современного развития Никита Масленников. На этом фоне то, что ФАС приложила определенные усилия, чтобы развеять эту страхи, вполне понятно. В условиях санкционной экономики инфляционные ожидания населения всегда завышены, а значит, любая новость о повышении налогов или акцизов — даже минимальном — способна вызвать ажиотаж.

«На инфляцию влияет масса факторов — в числе прочего и инфляционные ожидания населения. Они, напомню, по некоторым подсчетам, сейчас вдвое выше текущей инфляции и прогнозируемого правительством таргета. Может быть, даже несколько больше, чем в два раза. Средняя оценка на конец июля, еще до того, как августовские данные по инфляции были обнародованы, составляла порядка 9,5%. Конечно, все это личные ощущения и субъективные оценки, далекие наличествующей экономической реальности. Тем не менее они есть, а потому ажиотаж, поднявшийся в связи с сообщением о грядущем повышении акцизов на топливо, не трудно объяснить», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В данном случае опасения тем более понятны. Любое повышение цен на бензин всегда по цепочке перекладывается на всю транспортную систему. Цены на перевозки и дорогу растут. Это влечет за собой общий рост инфляции.

Но в ФАС, считает Никита Масленников, скорее всего, правы, когда говорят, что не все факторы, влияющие на ценообразование на бензин в следующем году, уже подсчитаны. Рост цен на бензин вполне может произойти, но он не обязательно будет связан с повышением акцизов.

«Разработчики инициативы двухэтапного повышения акцизов в следующем году говорят, что цены на бензин повысятся всего на 1%. Тем не менее уже сейчас можно предположить, что рост цен будет несколько выше. Повышение акцизов в следующем году также совпадает с периодами, когда ряд важных нефтеперерабатывающих мощностей страны останавливаются для плановой модернизации», — отмечает эксперт для примера.

В любом случае, повышенные акцизы на топливо позволят профинансировать строительство дорог в Крыму и Калининградской области. Даже если эта инициатива Минтранса и станет инфляционным фактором, то это фактор уже известный и просчитанный, резюмирует экономист.