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NASA показало видео формирования смертоносного урагана «Мария»
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    NASA показало видео формирования смертоносного урагана «Мария»

    15:51  19 Сентября 2017  /обновлено: 15:53  19 Сентября 2017
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    NASA показало видео формирования смертоносного урагана «Мария»

    Вашингтон, 19 сентября. Спутники NASA и NOAA сняли на видео развитие смертоносного урагана «Мария», угрожающего Карибским островам. Всего за день скорость ветра в урагане достигла 260 километров час, после чего «Марии» присвоили высшую пятую категорию.

    Эксперты NASA пояснили, что на представленной ими анимации можно видеть, как сформировавшийся над Атлантикой ураган «Хосе» слабеет и уходит на север, двигаясь вдоль восточного побережья Штатов, уступая дорогу «Марии».

    Сейчас тропическая буря угрожает в первую очередь Карибским островам. Затем, как полагают эксперты, «Мария» может обрушиться на французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, сообщает «Инфореактор».


     

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    Автор: Алексей Громов
    #nasa #ураган #мария
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