NASA показало видео формирования смертоносного урагана «Мария»

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Вашингтон, 19 сентября. Спутники NASA и NOAA сняли на видео развитие смертоносного урагана «Мария», угрожающего Карибским островам. Всего за день скорость ветра в урагане достигла 260 километров час, после чего «Марии» присвоили высшую пятую категорию.

Эксперты NASA пояснили, что на представленной ими анимации можно видеть, как сформировавшийся над Атлантикой ураган «Хосе» слабеет и уходит на север, двигаясь вдоль восточного побережья Штатов, уступая дорогу «Марии».

Сейчас тропическая буря угрожает в первую очередь Карибским островам. Затем, как полагают эксперты, «Мария» может обрушиться на французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, сообщает «Инфореактор».



