Путин отметил рост производительности труда на предприятиях ОПК

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Москва, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил о росте производительности труда оборонно-промышленного комплекса России.

«Что особенно радует, это то, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составляют 8,8%», — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Он также указал на то, что рост уровня зарплаты не превышает производительности труда. «Это хороший показатель», — подчеркнул он.

Вместе с тем Путин констатировал, что по уровню производительности труда предприятия российского ОПК пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам.