Sony Pictures заподозрили в плагиате российского мультфильма «Колобанга»

В Избранное

Москва, 19 сентября. Вышедший на экраны мультфильм компании Sony Pictures «Эмоджи фильм», признанный одним из худших мультипликационных фильмов в истории, обвинили в том, что идеи фильма украдены из российского анимационного сериала «Колобанга», созданного одноименной студией из Оренбурга.

Так, оказалось, что в обоих мультфильмах есть многочисленные сюжетные совпадения: мальчик отсылает сообщение со смайлами своей подруге, совпадают эпизоды, в которых ей приходит сломанный смайл, а также сцена, где практически одинаковая стена надвигается на смайлы, чтобы удалить приложение, отметила PR-директор студии «Колобанга» Олеся Дудник. Впрочем, направления сюжета все-таки различаются — если в «Эмоджи фильме» это путешествие, то «Колобанга» является детективной историей.

«Как таковую претензию к Sony Pictures мы не предъявляли и не предъявляем, у нас просто было желание разобраться, на что мы получили ответ, что они разберутся, а позже порекомендовали нам не углубляться в этом вопросе», — отметила представитель студии в беседе с АиФ.

Пока что неясно, будет ли оренбургская студия судиться с Sony Pictures.

Полнометражная «Колобанга» успела в августе выйти в Турции под названием «Милые смайлы». Первый и второй сезоны российского мультфильма вышли в 2015 и 2016 годах, а полнометражный мультик выйдет в России в ноябре.