Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
Россия
Путин встретится с избранными главами регионов 20 сентября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин встретится с избранными главами регионов 20 сентября

    15:23  19 Сентября 2017
    59

    Путин встретится с избранными главами регионов 20 сентября

    Москва, 19 сентября. В среду президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с главами регионов, избранными на едином голосовании. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте президента РФ.

    «Владимир Путин проведет встречу с главами регионов, которые были избраны накануне в ходе единого дня голосования», — указано в сообщении.

    Как стало известно, в ходе встречи будет уделено внимание итогам выборных кампаний. Кроме того, участники встречи обсудят планы будущей работы по развитию регионов РФ.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поддерживает регулярный контакт с представителями бизнеса, очередная встреча с предпринимательскими кругами планируется на ближайшую перспективу.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #кремль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 688

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26074

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19514

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7985

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7066
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1781
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        688
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4948
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9296