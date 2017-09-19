Путин встретится с избранными главами регионов 20 сентября

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Москва, 19 сентября. В среду президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с главами регионов, избранными на едином голосовании. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте президента РФ.

«Владимир Путин проведет встречу с главами регионов, которые были избраны накануне в ходе единого дня голосования», — указано в сообщении.

Как стало известно, в ходе встречи будет уделено внимание итогам выборных кампаний. Кроме того, участники встречи обсудят планы будущей работы по развитию регионов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поддерживает регулярный контакт с представителями бизнеса, очередная встреча с предпринимательскими кругами планируется на ближайшую перспективу.