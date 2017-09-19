Лавров предложил «пару рюмок» коллеге из Швейцарии

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Нью-Йорк, 19 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН со швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером, предложив ему «парочку шотов».

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед встречей с коллегой из Швейцарии пошутил, что «журналистам нужна лишь парочка кадров (shot – от англ «кадр»)». Затем он предложил Дидье Буркхальтеру «пару шотов» (пару рюмок — прим ФАН). Кроме того, Лавров пожелал главе МИД Швейцарии «всего того, что он сам себе пожелает».

«Я мог бы пожелать ему то, что он сам себе пожелает. Главное не то, что мы хотим для других, а что каждый из нас хочет для себя, — заключил высокопоставленный дипломат.

Сотрудники иностранных СМИ подметили истинно русский характер Лаврова. Видео короткой беседы дипломата и журналистов публикует RT.