Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
Политика
Лавров предложил «пару рюмок» коллеге из Швейцарии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров предложил «пару рюмок» коллеге из Швейцарии

    15:22  19 Сентября 2017
    232

    Лавров предложил «пару рюмок» коллеге из Швейцарии

    Нью-Йорк, 19 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН со швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером, предложив ему «парочку шотов». 

    Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед встречей с коллегой из Швейцарии пошутил, что  «журналистам нужна лишь парочка кадров (shot – от англ «кадр»)».  Затем он предложил Дидье Буркхальтеру «пару шотов» (пару рюмок — прим ФАН). Кроме того, Лавров пожелал главе МИД Швейцарии «всего того, что он сам себе пожелает». 

    «Я мог бы пожелать ему то, что он сам себе пожелает. Главное не то, что мы хотим для других, а что каждый из нас хочет для себя, — заключил высокопоставленный дипломат. 

    Сотрудники иностранных СМИ подметили истинно русский характер Лаврова. Видео короткой беседы дипломата и журналистов публикует RT

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #лавров #видео
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 688

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26074

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19514

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7985

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7066
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1781
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        688
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4948
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9296