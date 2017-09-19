Тайфун «Талим» оставил Сахалин без электричества
Южно-Сахалинск, 19 сентября. Более десяти населенных пунктов оказались обесточенными в результате сильного циклона, который накрыл Сахалин накануне, сообщили в пресс-службе энергетической компании «Сахалинэнерго».
Самая сложная ситуация сложилась в Долинске из-за обрушения сразу четырех опор ЛЭП, передает «Утро.ру».
К счастью, электроснабжение было быстро восстановлено в пяти муниципальных образованиях. Аэропорт и паромная переправа уже работают в штатном режиме.
В течение недели специальная комиссия будет осматривать поврежденное от тайфуна «Талим» жилье жителей Сахалина. Мощный циклон подобрался к Сахалину вечером 18 сентября. За это время на территории острова выпало до 100% месячной нормы осадков.