Тайфун «Талим» оставил Сахалин без электричества

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Южно-Сахалинск, 19 сентября. Более десяти населенных пунктов оказались обесточенными в результате сильного циклона, который накрыл Сахалин накануне, сообщили в пресс-службе энергетической компании «Сахалинэнерго».

Самая сложная ситуация сложилась в Долинске из-за обрушения сразу четырех опор ЛЭП, передает «Утро.ру».

К счастью, электроснабжение было быстро восстановлено в пяти муниципальных образованиях. Аэропорт и паромная переправа уже работают в штатном режиме.

В течение недели специальная комиссия будет осматривать поврежденное от тайфуна «Талим» жилье жителей Сахалина. Мощный циклон подобрался к Сахалину вечером 18 сентября. За это время на территории острова выпало до 100% месячной нормы осадков.