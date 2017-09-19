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Тайфун «Талим» оставил Сахалин без электричества
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    Тайфун «Талим» оставил Сахалин без электричества

    15:29  19 Сентября 2017
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    Тайфун «Талим» оставил Сахалин без электричества

    Южно-Сахалинск, 19 сентября. Более десяти населенных пунктов оказались обесточенными в результате сильного циклона, который накрыл Сахалин накануне, сообщили в пресс-службе энергетической компании «Сахалинэнерго».

    Самая сложная ситуация сложилась в Долинске из-за обрушения сразу четырех опор ЛЭП, передает «Утро.ру».

    К счастью, электроснабжение было быстро восстановлено в пяти муниципальных образованиях. Аэропорт и паромная переправа уже работают в штатном режиме.

    В течение недели специальная комиссия будет осматривать поврежденное от тайфуна «Талим» жилье жителей Сахалина. Мощный циклон подобрался к Сахалину вечером 18 сентября. За это время на территории острова выпало до 100% месячной нормы осадков.

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    Автор: Дима Оленин
    #сахалин #циклон
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