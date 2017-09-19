Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся отразить нападение Турции

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Идлиб, 19 сентября. «Джебхат ан-Нусра»* в Идлибе укрепляет оборонительные позиции на границе с Турцией.

Местные источники в провинции Идлиб сообщают, что командование террористического анклава «Джебхат ан-Нусра» (запрещен в России) отдало приказ укрепить оборону на границе Сирии и Турции. Сотни боевиков на боевой технике переместились в приграничные районы и заняли позиции, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Анкара перебросила на границу с Сирией тяжелую технику и реактивные системы залпового огня. Турецкие СМИ подчеркнули, что «Свободная сирийская армия» (ССА), поддерживаемая Анкарой, готова перебросить в Идлиб до 25 тысяч боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.