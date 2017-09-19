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Украина
Пилят бабки: Саакашвили рассказал о горах денег на складе в администрации Порошенко
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    Пилят бабки: Саакашвили рассказал о горах денег на складе в администрации Порошенко

    15:10  19 Сентября 2017
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    саака

    Киев, 19 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в администрации президента Украины Петра Порошенко имеется склад с наличными.

    «Они как пилили бабки, так и будут пилить. У них там целый склад на первом этаже налички, вот в этом здании», — заявил он в ходе брифинга у здания администрации. Саакашвили также посоветовал поинтересоваться у сотрудников Порошенко, где они хранят деньги.

    Мероприятие при участии Михаила Саакашвили прошло при усиленных мерах безопасности. Более 100 полицейских перекрыли Банковскую улицу.

    Напомним, что 10 сентября Саакашвили пересек границу Украины в КПП «Шегини». В отношении политика было возбуждено уголовное дело по пяти статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы и сопротивлении полиции.

    саака

    Бывший глава Одессы планирует провести турне по городам Украины. Изначально он планировал собрать митинг в Киеве, но потом перенес его на 17 октября.

    Саакашвили также собирается оспорить указ Порошенко о лишении его гражданства Украины в суде. При этом политик отмечает, что никаких личных конфликтов с президентом у него нет.

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    Автор: Дима Оленин
    #порошенко #саакашвили
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