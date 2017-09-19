Хама: в Акербате обнаружен крупный ангар «джихад-мобилей» ИГИЛ

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Акербат, 19 сентября. Сирийские военнослужащие прочесывают город Акербат, освобожденный от «Исламского государства»* при поддержке ВКС РФ.

В недавно освобожденном при поддержке ВКС РФ городе Акербат провинции Хама сирийские военнослужащие обнаружили крупный склад боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что на складе бойцы нашли большое количество взрывных устройств, вооружение, а также «джихад-мобили» и бронированные пикапы исламистов. Вооружение будет распределено среди подразделений правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.