Путин: Доля высокотехнологичной продукции в России вырастет вдвое к 2025 году

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Москва, 19 сентября. В ходе заседания Военно-промышленной комиссии в при правительстве РФ президент Путин сообщил, что доля высокотехнологичной продукции в России должна вырасти вдвое к 2025 году.

«Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции к 2025 году вырастет с 16 до 30 процентов», — озвучил Путин прогноз аналитиков.

Сегодняшнее заседание Военно-промышленной комиссии РФ приурочено ко Дню оружейника и проходит на площадке завода «Алмаз-Антей». Главными темами для обсуждения на комиссии станет дальнейшее развитие систем вооружения российской армии и флота.