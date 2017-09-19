ООН заявила 40 миллионах человек, находящихся в рабстве

В Избранное

Женева, 19 сентября. В современном мире более 40 миллионов людей являются жертвами различных форм рабства, заявили представители Международной организации труда (МОТ).

По данным ООН, 40,3 миллиона человек являются жертвами современного рабства. Такая статистика была выявлена в прошлом году.

«Это означает, что в любой из дней 2016 года более 40 миллионов мужчин, женщин и детей принуждались к труду помимо их воли или же вынуждены были жить в принудительном браке, на который не давали согласия», — констатировали представители МОТ.

По данным организации, четверть «современных рабов» составляют дети. Также жертвами рабства часто становятся девушки и женщины — 71%.