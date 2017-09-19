Протодиакон Кураев ответил на критику «Матильды»: В грехах святых нужно копаться
Москва, 19 сентября. Протодиакон Андрей Кураев заявил, что у фильма Алексея Учителя «Матильда» красивый финал, а сама история Николая II сводится к выбору между легким и правильным. По его словам, император в итоге делает правильный выбор.
По мнению религиозного деятеля, в центре «Матильды» история о том, что между легким и правильным человек выбирает правильное. Кураев отметил красивый финал картины, когда Николай II становится на колени и просит прощения у русского народа. Образ Александра III он назвал чрезвычайно симпатичным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Также протодиакон поделился своим мнением о скандале вокруг «Матильды».
«Ни у кого не может быть монополии на то, чтобы оценивать чьи-то действия. Ленин принадлежит не только КПРФ… Николай II канонизирован как страстотерпец. Это значит, что мы преклоняемся перед тем, что он пострадал свято. Его почитают за его кончину. Говорят, нельзя копаться в грехах святых. Нет, нужно копаться, в этом суть», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре НСН.