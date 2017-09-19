Протодиакон Кураев ответил на критику «Матильды»: В грехах святых нужно копаться

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Москва, 19 сентября. Протодиакон Андрей Кураев заявил, что у фильма Алексея Учителя «Матильда» красивый финал, а сама история Николая II сводится к выбору между легким и правильным. По его словам, император в итоге делает правильный выбор.

По мнению религиозного деятеля, в центре «Матильды» история о том, что между легким и правильным человек выбирает правильное. Кураев отметил красивый финал картины, когда Николай II становится на колени и просит прощения у русского народа. Образ Александра III он назвал чрезвычайно симпатичным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Также протодиакон поделился своим мнением о скандале вокруг «Матильды».