Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
Общество
Протодиакон Кураев ответил на критику «Матильды»: В грехах святых нужно копаться
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Протодиакон Кураев ответил на критику «Матильды»: В грехах святых нужно копаться

    15:18  19 Сентября 2017
    102

    Протодиакон Кураев рассказал о красивом финале фильма "Матильда"

    Москва, 19 сентября. Протодиакон Андрей Кураев заявил, что у фильма Алексея Учителя «Матильда» красивый финал, а сама история Николая II сводится к выбору между легким и правильным. По его словам, император в итоге делает правильный выбор.

    По мнению религиозного деятеля, в центре «Матильды» история о том, что между легким и правильным человек выбирает правильное. Кураев отметил красивый финал картины, когда Николай II становится на колени и просит прощения у русского народа. Образ Александра III он назвал чрезвычайно симпатичным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Также протодиакон поделился своим мнением о скандале вокруг «Матильды».

    «Ни у кого не может быть монополии на то,  чтобы оценивать чьи-то действия. Ленин принадлежит не только КПРФ… Николай II канонизирован как страстотерпец. Это значит, что мы преклоняемся перед тем, что он пострадал свято. Его почитают за его кончину. Говорят, нельзя копаться в грехах святых.  Нет, нужно копаться, в этом суть»,  — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре НСН.

    Протодиакон Кураев рассказал о красивом финале фильма "Матильда"

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Герман Парло
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 686

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26073

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19512

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7985

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7064
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1781
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        686
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4944
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9291