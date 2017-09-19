Берлин назвал перемирие в Донбассе первым шагом к отмене антироссийских санкций

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Берлин, 19 сентября. Процесс снятия санкций с России необходимо начать сразу после того, как в Донбассе будет установлен «настоящий мир», заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, необязательно дожидаться полного выполнения условий минских соглашений для того, чтобы начать процесс снятия санкций.

«Нереально думать, что нужно сначала полностью выполнить Минские договоренности, перед тем как снимать санкции, — заявил Габриэль в беседе с немецкой газетой Volksstimme. — Первый большой шаг к снятию ограничительных мер должен быть увязан с установлением настоящего перемирия в Донбассе».

Немецкий министр призвал к «перезапуску политики разрядки с Россией».

«Русские приоткрыли дверь, и мы не должны ее сразу же захлопывать, а, наоборот, пытаться шире ее распахнуть», — подчеркнул Габриэль.

Напомним, США и Киев отвергли идею ввода миротворцев ООН в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, предложенную Владимиром Путиным. Киев настаивает на размещении миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.