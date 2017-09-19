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Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве
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    Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве

    15:02  19 Сентября 2017
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    Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве

    Варшава, 19 сентября. Кладбище-мавзолей советских солдат было осквернено в столице Польши. Вандалы оставили на памятниках оскорбительные надписи.

    Газета Выборча сообщает, что неизвестные поиздевались над скульптурами на кладбище-мавзолее Советских Солдат на улице Жвирки и Вигуры. В польской полиции считают, что инцидент произошел ночью. Сейчас стражи порядка устанавливают детали происшедшего и имена злоумышленников.

    Напомним, что на мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21 468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, которые погибли при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах.

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    Автор: Алексей Громов
    #вандалы #варшава #памятники советским солдатам
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