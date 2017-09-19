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Экономика
Путин: Техническое перевооружение обеспечивает устойчивое развитие ОПК
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    Путин: Техническое перевооружение обеспечивает устойчивое развитие ОПК

    18:00  19 Сентября 2017
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    Путин: Техническое перевооружение обеспечивает устойчивое развитие ОПК

    Москва, 19 сентября. Президент Путин отметил, что техническое перевооружение оказывает позитивное влияние на работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволяя достигнуть устойчивого роста экономических показателей.

    «Техническое перевооружение повышает их возможности организаций оборонно-промышленного комплекса по изготовлению серийных и перспективных образцов вооружений и техники. В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики», — подчеркнул Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.

    Путин: Техническое перевооружение обеспечивает устойчивое развитие ОПК

    Объем продукции, произведенной ОПК, вырос в 2016 году более чем на 10%, отметил президент — в особенности в радиоэлектронной и промышленности боеприпасов, спецхимии, промышленности обычных вооружений.

    При этом, по словам президента, устойчивый рост производительности труда в ОПК составил 8,8% — и он ниже, чем рост зарплат, что является очень хорошим показателем.

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    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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