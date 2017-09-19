Саакашвили заявил о планах поселиться в сердце Украины

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Киев, 19 сентября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашкили, которого глава Украины Петр Порошенко лишил гражданства «Незалежной», заявил, что планирует обосноваться в Черкасской области. Об этом экс-глава Одесской области сообщил в ходе брифинга возле здания администрации президента Украины.

По его словам, в ночь на среду он собирается отправиться в центральную часть Украины — в Черкасскую область.

«Оттуда буду ездить по всей стране. 17 октября мы соберемся все в Киеве в поддержку реформ», — подчеркнул Саакашвили.

Он также добавил, что речь идет о ряде реформ.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал о трех требованиях к киевским властям.