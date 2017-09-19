«Хезболла» следит за Голанскими высотами при помощи БПЛА
Эль-Кунейтра, 19 сентября. Бойцы ливанского движения «Хезболла» запускают беспилотники над спорными территориями Голанских высот.
Источники в сирийской провинции Эль-Кунейтра сообщили, что армия Израиля сбила беспилотный летательный аппарат производства Ирана, который запустили бойцы «Хезболлы» из аэропорта в Дамаске. Разведывательный беспилотник был сбит ракетой «Патриот» и упал в районе населенного пункта Ахмадия, отмечает источник.
Бойцы «Хезболлы» следят за передвижениями израильской армии по спорным территориям Голанских высот, которые Сирия считает оккупированными Израилем.
Ранее сообщалось о нескольких авиаударах ВВС Израиля, нанесенных в провинции Эль-Кунейтра, а также о вторжении наземных войск на территорию САР.
#Quneitra: #Israel "intercepted" a Regime drone in border area firing a Patriot missile. Pic @OrHeller. pic.twitter.com/myansUWalK— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 19, 2017