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«Хезболла» следит за Голанскими высотами при помощи БПЛА
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    «Хезболла» следит за Голанскими высотами при помощи БПЛА

    14:59  19 Сентября 2017
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    «Хезболла» следит за Голанскими высотами при помощи БПЛА

    Эль-Кунейтра, 19 сентября. Бойцы ливанского движения «Хезболла» запускают беспилотники над спорными территориями Голанских высот.

    Источники в сирийской провинции Эль-Кунейтра сообщили, что армия Израиля сбила беспилотный летательный аппарат производства Ирана, который запустили бойцы «Хезболлы» из аэропорта в Дамаске. Разведывательный беспилотник был сбит ракетой «Патриот» и упал в районе населенного пункта Ахмадия, отмечает источник.

    Бойцы «Хезболлы» следят за передвижениями израильской армии по спорным территориям Голанских высот, которые Сирия считает оккупированными Израилем.

    Ранее сообщалось о нескольких авиаударах ВВС Израиля, нанесенных в провинции Эль-Кунейтра, а также о вторжении наземных войск на территорию САР.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #израиль #хезболла #голаны
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