Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
Общество
Том Круз возвращается на съемки фильма «Миссия невыполнима» после перелома лодыжки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Том Круз возвращается на съемки фильма «Миссия невыполнима» после перелома лодыжки

    14:48  19 Сентября 2017
    43

    Том Круз возвращается на съемки фильма «Миссия невыполнима» после перелома лодыжки

    Лос-Анджелес, 19 сентября. Голливудский актер Том Круз заявил о возвращении на съемочную площадку фильма «Миссия невыполнима – 6» после серьезной травмы.

    В августе компания Paramount Pictures приостановила съемки фильма из-за того, что 55-летний актер сломал лодыжку при выполнении сложного трюка. По информации TMZ, Круз сломал две кости голеностопного сустава, а также сильно травмировал бедро.

    В интервью телеканалу Extra актер заявил, что собирается начать съемки в фильме уже через пару недель. В данный момент Том Круз находится в Лондоне, где презентует картину «Сделано в Америке».

    Режиссером шестой части «Миссии» стал Кристофер МакКуорри. Кроме Тома Круза в фильме задействованы Мишель Монахэн, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Саймон Пегг Алек Болдуин и Анджела Бассетт.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #том круз #миссия невыполнима
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 688

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26074

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19514

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7985

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7066
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1781
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        688
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4948
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9296