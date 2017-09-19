Том Круз возвращается на съемки фильма «Миссия невыполнима» после перелома лодыжки

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Лос-Анджелес, 19 сентября. Голливудский актер Том Круз заявил о возвращении на съемочную площадку фильма «Миссия невыполнима – 6» после серьезной травмы.

В августе компания Paramount Pictures приостановила съемки фильма из-за того, что 55-летний актер сломал лодыжку при выполнении сложного трюка. По информации TMZ, Круз сломал две кости голеностопного сустава, а также сильно травмировал бедро.

В интервью телеканалу Extra актер заявил, что собирается начать съемки в фильме уже через пару недель. В данный момент Том Круз находится в Лондоне, где презентует картину «Сделано в Америке».

Healing Tom Cruise JOKES about breaking his ankle filming stunt M:I 6 https://t.co/zphO4yksxm via @DailyMailCeleb — たこ (@takokaritako) September 19, 2017

Режиссером шестой части «Миссии» стал Кристофер МакКуорри. Кроме Тома Круза в фильме задействованы Мишель Монахэн, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Саймон Пегг Алек Болдуин и Анджела Бассетт.