Донбасс: ВСУ выпустили 60 мин по территории ДНР

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Донецк, 19 сентября. В течение минувших суток украинские силовики выпустили 57 минометных снарядов по территории ДНР. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Противник применил танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров и 40 мин калибром 82 миллиметра», — рассказал Басурин.

По словам Басурина, под обстрелом из гранатометов и стрелкового оружия оказался поселок Зайцево и села на юге ДНР.

Ранее стало известно, что под артиллерийский обстрел попали несколько населенных пунктов на территории ЛНР. Погибших и пострадавших не было.