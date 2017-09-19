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Донбасс: ВСУ выпустили 60 мин по территории ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили 60 мин по территории ДНР

    14:42  19 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили 60 мин по территории ДНР

    Донецк, 19 сентября. В течение минувших суток украинские силовики выпустили 57 минометных снарядов по территории ДНР. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «Противник применил танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров и 40 мин калибром 82 миллиметра», — рассказал Басурин.

    По словам Басурина, под обстрелом из гранатометов и стрелкового оружия оказался поселок Зайцево и села на юге ДНР.

    Донбасс: ВСУ выпустили 60 мин по территории ДНР

    Ранее стало известно, что под артиллерийский обстрел попали несколько населенных пунктов на территории ЛНР. Погибших и пострадавших не было.

     

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    Автор: Валентин Меликов
    #басурин
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