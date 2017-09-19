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Армия РФ приняла на вооружение многоцелевой истребитель Су-35С
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    Армия РФ приняла на вооружение многоцелевой истребитель Су-35С

    14:51  19 Сентября 2017
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    Армия РФ приняла на вооружение многоцелевой истребитель Су-35С

    Москва, 19 сентября. Многоцелевой истребитель Су-35С перешел на вооружение в ВКС РФ, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России. 

    В Минпромторге РФ прокомментировали ряд образцов военной техники, которая перешла на вооружение армии и флота и была протестирована в боевых условиях. Речь идет о самолетах Су-34, Су-35С и МиГ-29К, вертолетах Ка-52 и Ми-28Н, бронеавтомобиле «Тигр-М», бронетранспортере БТР-82А. Кроме того, Россия за последний десяток лет в два раза увеличила объем экспорта продукции ОПК.

    Такие цифры привел глава ведомства Денис Мантуров. Министр подчеркнул, что российская военная техника востребована в 100 странах мира, включая государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В настоящий момент в частях ВКС РФ проходят опытные и войсковые испытания более полусотни Су-35С. 

    Армия РФ приняла на вооружение многоцелевой истребитель Су-35С


     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #вкс рф #су-35с
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