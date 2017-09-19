Дейр эз-Зор: ВКС РФ совместно с САА зачистили от ИГИЛ 65% провинции

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Дейр эз-Зор, 19 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»* около 65 процентов провинции Дейр эз-Зор.

Военные источники в Сирии сообщают, что подразделениям САА удалось при поддержке российской авиации зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) порядка 65 процентов восточной провинции САР.

На данный момент армейцы продвигаются по западному берегу реки Евфрат и создали плацдарм для наступления на восточном берегу. На правом берегу от исламистов освобождены районы Хавайе, Умаса, Абу Араб, Аль-Харите. Под контроль САА перешел ряд нефтяных месторождений к западу от населенного пункта Айн Абу-Джома.

* Организация запрещена на территории РФ.