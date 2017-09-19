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Дейр эз-Зор: ВКС РФ совместно с САА зачистили от ИГИЛ 65% провинции
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    Дейр эз-Зор: ВКС РФ совместно с САА зачистили от ИГИЛ 65% провинции

    14:28  19 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: ВКС РФ совместно с САА зачистили от ИГИЛ 65% провинции

    Дейр эз-Зор, 19 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»* около 65 процентов провинции Дейр эз-Зор.

    Военные источники в Сирии сообщают, что подразделениям САА удалось при поддержке российской авиации зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) порядка 65 процентов восточной провинции САР.

    На данный момент армейцы продвигаются по западному берегу реки Евфрат и создали плацдарм для наступления на восточном берегу. На правом берегу от исламистов освобождены районы Хавайе, Умаса, Абу Араб, Аль-Харите. Под контроль САА перешел ряд нефтяных месторождений к западу от населенного пункта Айн Абу-Джома.

    Дейр эз-Зор: ВКС РФ совместно с САА зачистили от ИГИЛ 65% провинции

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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