ВСУ 36 тысяч раз обстреляли ДНР после подписания минских соглашений

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Донецк, 19 сентября. ВСУ после подписания первого минского соглашения 36 тысяч раз нарушили режим тишины, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил, что в ДНР составили статистику, которая показала, что ВСУ не прекращали обстрелы народных республик.

«С сентября 2014-го (когда было подписано первое минское соглашение. — Прим. ФАН) по сегодняшний день зафиксировано 35 393 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских карателей», — отметил представитель оперативного командования.

Он при этом подчеркнул, что за весь период наблюдались несколько месяцев, когда количество украинских обстрелов снижалось на 60%.