ВСУ 36 тысяч раз обстреляли ДНР после подписания минских соглашений
Донецк, 19 сентября. ВСУ после подписания первого минского соглашения 36 тысяч раз нарушили режим тишины, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин сообщил, что в ДНР составили статистику, которая показала, что ВСУ не прекращали обстрелы народных республик.
«С сентября 2014-го (когда было подписано первое минское соглашение. — Прим. ФАН) по сегодняшний день зафиксировано 35 393 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских карателей», — отметил представитель оперативного командования.
Он при этом подчеркнул, что за весь период наблюдались несколько месяцев, когда количество украинских обстрелов снижалось на 60%.
«При этом только для успеха переговоров представителей Киева со своими западными спонсорами, — пояснил Басурин. — А после получения очередных подачек обстрелы возобновлялись с новой силой».