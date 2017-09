Британского льва дергают за усы: почему Лондон — идеальная цель для террористов

В Избранное

По меньшей мере, 29 человек получили ранения, когда на прошлой неделе самодельное взрывное устройство взорвалось в лондонском метро в час пик. На сегодня жизни пострадавших ничего не угрожает. В устройстве произошел сбой, и оно не сработало в полную силу.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Почему Великобритания — идеальная цель для террористов» (Why Britain Is the Perfect Terror Target), опубликованной 18 сентября изданием The National Interest. Автор — Робин Симкокс (Robin Simcox) — сотрудник фонда Маргарет Тэтчер, специализирующийся на анализе борьбы с терроризмом и вопросах национальной безопасности.

В связи с нападением были арестованы двое мужчин. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что нет никаких доказательств того, что «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим. ред.) имело отношение к этому теракту, тем не менее ИГИЛ взяло на себя ответственность за него. По мнению следователей, весьма вероятно, что бомба содержала трипероксид триацетона (ТАТП): взрывчатое вещество, получившее название «Мать сатаны», которое использовалось в последних операциях ИГИЛ.

Использование взрывчатых веществ при теракте никого не удивило. Эксперты по борьбе с терроризмом обратили внимание, что в последнее время террористы все чаще прибегают к низкотехнологичным способам нападения (транспортные средства и ножи). Тем не менее, проанализировав все исламистские теракты в Европе за период с января 2014 года по май 2017 года, можно прийти к выводу, что взрывчатые вещества по-прежнему являются самой популярной формой оружия для исламистов, действующих в Европе.

Взрывчатые вещества использовались в 28% случаев в 142 нападениях, и лишь шесть из них привели к травмам или смерти. В конце концов, террористам все труднее получать подходящий материал, скрываться и обладать уровнем знаний, необходимых для создания мощного взрывного устройства.

Яркий пример тому — недавние события в Испании. Да, террористы смогли с помощью автомобилей совершить смертельные нападения в Барселоне и Камбрильсе. Но еще более страшного нападения удалось избежать, потому что накануне террористы случайно взорвали свою фабрику по производству бомб.

Плохая новость заключается в том, что в шести успешных террористических атаках с использованием взрывчатых веществ пострадали более 800 человек и почти 200 погибли. Нападения с использованием взрывчатых веществ далеко не всегда идут по плану террористов, но эти атаки, как правило, являются наиболее разрушительными.

Поскольку в Великобритании все еще есть угроза взрывов, что в связи с этим может сделать британское правительство? Без кардинального изменения своего подхода к терроризму — ненамного больше того, что оно уже делает.

В конце концов, Великобритания постоянно финансирует свои спецслужбы. В военном отношении Британия является частью коалиции, которая ведет борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке, страна даже была готова осуществлять беспилотные удары по своим гражданам в рамках этой борьбы. На идеологическом фронте на борьбу с исламистской и крайне правой идеологией направлена британская инициатива, которая называется «предотвращение насильственного экстремизма».

На внутреннем фронте, хотя возможно было бы ввести более длительные сроки тюремного заключения для террористов, никто не жаждет вводить новые законы. В парламенте некоторые уже считают (по мнению Робина Симкокса, ошибочно), что правительство слишком жестоко обходится с подозреваемыми: например, подозреваемые в терроризме с двойным гражданством лишаются британского гражданства.

Великобритания также пытается извлечь уроки из прошлого. Уже проводилась независимая проверка агентств и полиции, чтобы оценить, можно ли было предотвратить террористические атаки в этом году в Лондоне и Манчестере.

Это все важные вещи, но они имеют ограниченное влияние. Все дело в том, что правительство просто не имеет возможности отслеживать все 23 тысячи подозреваемых в терроризме, которые проживают в Великобритании (это число будет расти, пока британцы будут возвращаться с Ближнего Востока, получив боевой опыт в Сирии). Нападения продолжатся, потому что правительство не может контролировать то множество внутренних угроз, с которым ему приходится сталкиваться. В результате, внимание будет сосредоточено на возвращении к обычной жизни как можно быстрее.

К сожалению, после пяти атак за последние шесть месяцев у Великобритании было слишком много практики в антитеррористической борьбе, отмечает Робин Симкокс.

* Организация запрещена на территории РФ.