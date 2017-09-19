Угрожающая обстановка: эксперт рассказал, чем обернется выход США из договора РСМД

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что властям страны необходимо тщательно проанализировать сообщения о решении сената США отказаться от ряда положений договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вообще, это ситуация может серьезно ослабить наши возможности по системе предупреждения о ракетном нападении, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок.

Комментируя сообщение о решении США выйти из ряда пунктов договора РСМД, Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время необходимо провести анализ ситуации.

«Нужно еще понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Я пока деталями не владею», — ответил Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что Москва сохраняет приверженность всем международным соглашениям. Ранее сенат США принял проект закона о военном бюджете на 2018 год. Программа включает в себя положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД, в том числе программу по разработке новой ракеты наземного базирования дальностью до 5,5 тысячи километров.

«Снаряд с дальностью в 5,5 тысяч икилометров вряд ли будет создаваться на основе корпуса от межконтинентальной баллистической ракеты. Скорее всего, собирается ракета большой дальности наземного старта, которая будет похожа на всем известные BGM-109 Tomahawk с возможностью установки ядерных боевых блоков», — подчеркнул военный аналитик.

И так как сегодня крупнейшие в мире державы ведут разработки гиперзвуковых ракет, то новое американское оружие может быть создано на основе этих технологий.

«Понимаете, когда наши ракеты РС-20 были размещены в западных частях СССР, то в ответ на это американцы разместили свои ракеты наземного базирования MGM-31C Pershing II в Западной Германии. А сейчас, в случае выхода США из договора о нераспространении ракет малой и средней дельности, они их могут развернуть уже на западной границе России. То есть времени на реагирование, на определение момента старта у нас практически не будет. Буквально через несколько минут после старта уже могут быть попадания по целям. Это все может серьезно ослабить наши возможности по нашей системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Для нас может сложиться очень угрожающая обстановка», — поясняет ситуацию эксперт.

Напомним, что договор РСМД запрещает сторонам-подписантам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора.

СПРН (система предупреждения о ракетном нападении или система раннего оповещения о ракетном нападении) — это комплексная система для обнаружения запуска баллистических ракет, вычисления их траектории и передачи соответствующей информации в командный центр противоракетной обороны.