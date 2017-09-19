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Суд обязал Навального удалить фрагменты ролика об Усманове
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    Суд обязал Навального удалить фрагменты ролика об Усманове

    14:30  19 Сентября 2017
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    Суд обязал Навального удалить фрагменты ролика об Усманове

    Москва, 19 сентября. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск «Соцгоспроекта» к Алексею Навальному, обязав блогера опровергнуть данные, порочащие деловую репутацию истца.

    Напомним, что 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному, обязав удалить недостоверную информацию и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения суда в действие. В середине августа Мосгорсуд подтвердил законность этого решения, потребовав удалить только фрагменты из ролика об Усманове.

    В марте Навальный опубликовал расследование о том, что Усманов передал особняк с земельным участком в Подмосковье в дар фонду «Соцгоспроект».

    По словам истца, в статье, опубликованной Навальным, имеются сведения, которые порочат деловую репутацию фонда. Истец также добавил, что фонд занимается в основном благотворительной деятельностью, передает ТАСС.

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    Автор: Дима Оленин
    #навальный #фбк
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