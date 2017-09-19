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Предполагаемого боевика ИГ из России задержали в Гамбурге
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    Предполагаемого боевика ИГ из России задержали в Гамбурге

    14:31  19 Сентября 2017
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    Предполагаемого боевика ИГ из России задержали в Гамбурге

    Гамбург, 19 сентября. Генпрокуратура в Гамбурге сообщила о задержании 28-летнего гражданина России по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в России). Соответствующую информацию распространила официальный представитель Генпрокуратуры Нина Фромбах.

    «Генеральная прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении 28-летнего российского гражданина чеченского происхождения. Ему инкриминируется членство в террористической организации «Исламское государство» во время пребывания в Сирии», — заявила Фромбах.

    Напомним, в начале сентября стало известно, что прокуратура Гамбурга предъявила обвинения двоим россиянам, задержанным за участие в беспорядках во время саммита G20.

    Предполагаемого боевика ИГ из России задержали в Гамбурге

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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