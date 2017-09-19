Информационная война: эксперт прокомментировал видео якобы с учений «Запад-2017»

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В Сети распространяется новое видео, на котором якобы запечатлен «ошибочный удар» вертолета по зрителям на военных учениях. В ЗВО уже опровергли информацию о том, что инцидент произошел в ходе учений «Запад-2017».

Как сообщают некоторые СМИ, на учениях «Запад-2017», в которых принимают участие российские и белорусские военнослужащие, вертолет Ка-52 якобы произвел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» по зрителям на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом. Якобы два журналиста получили серьезные травмы. Украинские СМИ, некоторые пользователи соцсетей отреагировали на эту новость бурной радостью, разумеется, даже не попытавшись проверить подлинность информации.

А был ли мальчик?

Как утверждает ряд средств массовой информации, пострадавшие были госпитализированы. Предполагается, что они могут быть представителями СМИ.

Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию в социальных сетях о «залпе по толпе журналистов» в ходе учений «Запад-2017». В ведомстве подчеркнули, что никаких происшествий, которые связаны с авиацией, на военных маневрах не было.

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — сообщили в Минобороны.

В министерстве обороны подчеркивают, что на выложенных в социальных сетях видеокадрах был показан случай, который произошел во время отработки вертолетами «упражнений по поражению наземных целей».

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — сообщается в пресс-службе.

Таким образом, никто не пострадал. Сам же инцидент произошел при других обстоятельствах.

Российское оружие

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН заявил, что любое оружие — это, прежде всего, средство поражения противника, и оно априори представляет опасность. Это в полной мере касается и учений, где уровень риска если не сопоставим, то приближается к боевым условиям. При этом какие-то инциденты, связанные с техническими сбоями или человеческими ошибками, вероятны, как и любой несчастный случай в жизни. Инциденты происходят в любой армии.

«Российские учения « Запад-2017» уже до своего начала стали поводом для мощной информационной атаки. Ее целями стали оправдание милитаризации Восточной Европы блоком НАТО под предлогом «российской угрозы» и удар по отношениям Минска и Москвы. И быстрый резонанс в зарубежных СМИ от сомнительного по своей правдивости информационного повода свидетельствует, что его причиной является не только обычная погоня за сенсацией, но и желание как можно больше очернить российские вооруженные силы и конкретно проходящие совместные учения России и Белоруссии», — пояснил Сергей Простаков.

Если же говорить о реальном положении дел, то, отметил военный эксперт, оно отлично показывается в боевых условиях. Армия России продемонстрировала свою эффективность и готовность решать самые разные задачи во время антитеррористической операции в Сирии.

«В ее ходе не раз происходили различные информационные кампании, старавшиеся продемонстрировать несовершенство российской техники и отсталость армии. Но все это оказалось лишь ничего не стоящими на фоне реальных достижений России в военной сфере словами. А зачастую пропагандистская необходимость заставляла те же СМИ, которые писали о «негодном» российском оружии, заявлять о серьезной российской военной угрозе», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, подчеркнул военный эксперт, к любым подобным «вбросам», касающимся учений «Запад», следует относиться как к элементу информационной войны и реагировать соответствующим образом. Это явно не последняя попытка дискредитировать российскую армию и отношения с Белоруссией.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября. В военных маневрах задействовано приблизительно 12,7 тысячи военнослужащих.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.