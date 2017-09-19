Суд в Петербурге перенесет рассмотрение иска «Телеграф» к Розенбергу

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Петродворцовый районный суд в Петербурге перенесет судебное заседание по иску ООО «Телеграф» к Антону Розенбергу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Истец обратился к Петродворцовому районному суду с просьбой отложить судебное заседание по иску о взыскании убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны «Телеграф» к Розенбергу.

«Вероятно, предварительное судебное заседание будет перенесено», — констатировали представители петербургского суда.

Ранее разгорелся скандал в связи с претензиями бывшего (предположительно) топ-менеджера «ВКонтакте» и Telegram Антона Розенберга к братьям Николаю и Павлу Дуровым.