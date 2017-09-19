ДНР и ЛНР рискуют попасть в кольцо ВСУ: Джабаров о кредите для Киева и летальном оружии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выделение Соединенными Штатами кредита для Украины лежит в плоскости двусторонних отношений. Песков также добавил, что Кремль по-прежнему осуждает возможные поставки Киеву летального оружия, поскольку это никак не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины. Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение 500 млн долларов на поддержку обороны и безопасности Украины.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что, вероятнее всего, Петр Порошенко выдает желаемое за действительное.

«Решение сначала принимает Конгресс США, а уже потом его на подпись несут президенту Дональду Трампу. Мне кажется, что Порошенко выдает желаемое за действительное. Насколько ситуация реальна, покажут ближайшие недели», — комментирует для ФАН Владимир Джабаров.

По словам Дмитрия Пескова, о кредите в 500 миллионов говорил лишь Порошенко. Никаких заявлений с американской стороны по этому поводу не было. Он также напомнил, что Порошенко говорил о поставках летального вооружения.

«Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита. Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — сообщил Песков журналистам.

Собеседник ФАН, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, подчеркнул, что в данной ситуации Россия может выразить лишь свое несогласие, но не более того.