ДНР и ЛНР рискуют попасть в кольцо ВСУ: Джабаров о кредите для Киева и летальном оружии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выделение Соединенными Штатами кредита для Украины лежит в плоскости двусторонних отношений. Песков также добавил, что Кремль по-прежнему осуждает возможные поставки Киеву летального оружия, поскольку это никак не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины. Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение 500 млн долларов на поддержку обороны и безопасности Украины.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что, вероятнее всего, Петр Порошенко выдает желаемое за действительное.
«Решение сначала принимает Конгресс США, а уже потом его на подпись несут президенту Дональду Трампу. Мне кажется, что Порошенко выдает желаемое за действительное. Насколько ситуация реальна, покажут ближайшие недели», — комментирует для ФАН Владимир Джабаров.
По словам Дмитрия Пескова, о кредите в 500 миллионов говорил лишь Порошенко. Никаких заявлений с американской стороны по этому поводу не было. Он также напомнил, что Порошенко говорил о поставках летального вооружения.
«Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита. Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — сообщил Песков журналистам.
Собеседник ФАН, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, подчеркнул, что в данной ситуации Россия может выразить лишь свое несогласие, но не более того.
«Вашингтон поддержал предложение Украины разместить миротворцев ООН в Донбассе по всем границам между Россией и Украиной, то есть фактически взять в кольцо Донецкую и Луганскую народные республики и при этом поставить Киеву наступательные вооружения, которые якобы называются оборонными, хотя это летальное оружие. Делайте выводы сами. В любой момент эта цепочка расступится, и Вооруженные силы Украины окажутся на территориях ДНР и ЛНР. Но при этом восточная граница будет закрыта миротворцами, — говорит Джабаров.
— Сегодня наш министр иностранных дел Сергей Лавров встречается с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном, и, думаю, эта ситуация будет обсуждаться. Все, что касается Украины, — это горячий вопрос. Думаю, что наша позиция будет доведена до госсекретаря, а он в свою очередь доведет ее до президента Трампа. Посмотрим, к сожалению, не всегда можно предсказать ближайшие шаги администрации США. Что касается внешней политики, они часто ведут себя непредсказуемо».