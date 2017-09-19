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Дейр эз-Зор: боевиков ИГ атакуют жители провинции
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    Дейр эз-Зор: боевиков ИГ атакуют жители провинции

    14:08  19 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: боевиков ИГ атакуют жители провинции

    Дейр эз-Зор, 19 сентября. Жители города Абу-Камаль напали на боевиков «Исламского государства»*.

    Источник в Сирии сообщает, что гражданское население города Абу-Камаль, расположенного на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, атаковала отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Нападение было совершено на фоне успехов правительственных войск в ходе военной операции против игиловцев, проводимой при поддержке ВКС РФ.

    Отмечается, что местные жители заманили транспорт исламистов в ловушку около железной дороги, автомобиль был уничтожен, как и пять боевиков «Исламского государства». Жители Абу-Камаль намерены продолжать борьбу с джихадистами в своей провинции.

    Дейр эз-Зор: боевиков ИГ атакуют жители провинции

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дейр эз-зор #абу-камаль
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