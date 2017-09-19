Дейр эз-Зор: боевиков ИГ атакуют жители провинции

В Избранное

Дейр эз-Зор, 19 сентября. Жители города Абу-Камаль напали на боевиков «Исламского государства»*.

Источник в Сирии сообщает, что гражданское население города Абу-Камаль, расположенного на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, атаковала отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Нападение было совершено на фоне успехов правительственных войск в ходе военной операции против игиловцев, проводимой при поддержке ВКС РФ.

Отмечается, что местные жители заманили транспорт исламистов в ловушку около железной дороги, автомобиль был уничтожен, как и пять боевиков «Исламского государства». Жители Абу-Камаль намерены продолжать борьбу с джихадистами в своей провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.