ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекса»

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Москва, 19 сентября. Федеральная антимонопольная служба решила проверить поисковики Google и «Яндекс» на предмет выдачи своих ресурсов при поиске в России на преимущественные позиции. Соответствующее заявление сделала начальница управления связи и информтехнологии ФАС Елена Заева на «Неделе конкуренции».

Напомним, что летом 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление своим положением на рынке поисковых систем. В случае если Google продолжит нарушать предписание ЕК, на него будут наложены санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet.

В данный момент представители ФАС изучают опыт ЕК по данному делу. По словам Заевой, ФАС действовала без оглядки на дело Еврокомиссии.