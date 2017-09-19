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ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекса»
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    ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекса»

    14:12  19 Сентября 2017
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    ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекса»

    Москва, 19 сентября. Федеральная антимонопольная служба решила проверить поисковики Google и «Яндекс» на предмет выдачи своих ресурсов при поиске в России на преимущественные позиции. Соответствующее заявление сделала начальница управления связи и информтехнологии ФАС Елена Заева на «Неделе конкуренции».

    Напомним, что летом 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление своим положением на рынке поисковых систем. В случае если Google продолжит нарушать предписание ЕК, на него будут наложены санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet.

    ФАС проверит поисковую выдачу Google и «Яндекса»

    В данный момент представители ФАС изучают опыт ЕК по данному делу. По словам Заевой, ФАС действовала без оглядки на дело Еврокомиссии.

    «Нам информацию итоговую дали все субъекты рынка буквально несколько дней назад. Google продлял срок предоставления информации и дал совсем недавно информацию», — цитирует слова Заевой РИА Новости.

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    Автор: Дима Оленин
    #google #яндекс
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