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Политика
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Общество
Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры
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    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

    16:43  19 Сентября 2017
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    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры
    Москва, 19 сентября. Андрея Макаревича, раскритиковавшего новый памятник легендарному конструктору оружия Михаилу Калашникову, уличили в зависти. Ему посоветовали заниматься музыкой, а не оценкой скульптур. Такое мнение выразили пользователи соцсетей. 

    Напомним, монумент в центре столицы Макаревич счел «уродливым и безвкусным». В ответ участники обсуждения с возмущением заявили, что это Макаревич «уродует облик Москвы», а своими заявлениями позорит её перед всем миром.

    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

    Многие предположили, что Макаревич просто завидует, что памятник установили не ему.

    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

    Некоторые пользователи удивились, почему музыкант вообще считает возможным давать свою оценку работе скульптора. Ему следует заниматься музыкой, а не политикой и оценкой памятников, считают они.

    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

     

    Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

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    Автор: Алексей Громов
    #памятник #калашников
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