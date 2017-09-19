Соцсети советуют Макаревичу петь, а не оценивать скульптуры

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Москва, 19 сентября. Андрея Макаревича, раскритиковавшего новый памятник легендарному конструктору оружия Михаилу Калашникову, уличили в зависти. Ему посоветовали заниматься музыкой, а не оценкой скульптур. Такое мнение выразили пользователи соцсетей.

Напомним, монумент в центре столицы Макаревич счел «уродливым и безвкусным». В ответ участники обсуждения с возмущением заявили, что это Макаревич «уродует облик Москвы», а своими заявлениями позорит её перед всем миром.

Многие предположили, что Макаревич просто завидует, что памятник установили не ему.

Некоторые пользователи удивились, почему музыкант вообще считает возможным давать свою оценку работе скульптора. Ему следует заниматься музыкой, а не политикой и оценкой памятников, считают они.