Автор памятника Михаилу Калашникову ответил на критику Макаревича

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Музыкант, глава группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Торжественное открытие скульптуры состоялось сегодня в Москве.

«Пусть Калашникову. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет», — пишет исполнитель на своей странице в Facebook.

Музыкант настаивает, что новый памятник уродует российскую столицу и позорит ее перед всем миром. Не преминул Макаревич сказать и пару слов о личности самого знаменитого оружейника. Он заявил, что из оружия, созданного Калашниковым, были убиты миллионы людей.

За комментарием по поводу слов Макаревича Федеральное агентство новостей обратилось к автору памятника Михаилу Калашникову, Народному художнику РФ, скульптору Салавату Щербакову. Тот заявил, что не считает для себя нужным вступать с музыкантом в публичную дискуссию о художественных достоинствах своего произведения.

«Если кто-то хочет на этот счет остроумного и емкого ответа, то ему лучше обратиться не ко мне, а к вам, представителям прессы. Я думаю, что у вас это получится гораздо лучше», — заявил Щербаков в беседе с корреспондентом ФАН.

Народный художник РФ также отметил, что является профессиональным скульптором, а потому предпочитает публично полемизировать об эстетических достоинств тех или иных произведений искусства только с другими такими же профессионалами. Тем более Щербаков предпочитает не вступать в такого рода дискуссии через третьих лиц, то есть через прессу.

«Если эта наша работа, мы делаем ее и делаем честно. Мнений может быть очень много. Если кто-то где-то высказался, то неужели следует сразу же на эту тему полемизировать? Если бы он (Макаревич — прим. ФАН) высказал бы свое мнение мне в личном порядке, то я бы с удовольствием с ним поговорил. Но он сказал это в прессе. Мы же не обсуждаем в прессе, кто лучше поет, Киркоров или Макаревич? Я не говорю таких вещей. Это было бы странновато», — пояснил скульптор.

Вполне возможно, впрочем, считает Салават Щербаков, что у него с Андреем Макаревичем просто разные вкусы.