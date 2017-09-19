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Автор памятника Михаилу Калашникову ответил на критику Макаревича
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    Автор памятника Михаилу Калашникову ответил на критику Макаревича

    14:17  19 Сентября 2017
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    Автор памятника Михаилу Калашникову ответил на критику Макаревича

    Музыкант, глава группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Торжественное открытие скульптуры состоялось сегодня в Москве.

    «Пусть Калашникову. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет», — пишет исполнитель на своей странице в Facebook.

    Музыкант настаивает, что новый памятник уродует российскую столицу и позорит ее перед всем миром. Не преминул Макаревич сказать и пару слов о личности самого знаменитого оружейника. Он заявил, что из оружия, созданного Калашниковым, были убиты миллионы людей.

    Андрей Макаревич раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову

    За комментарием по поводу слов Макаревича Федеральное агентство новостей обратилось к автору памятника Михаилу Калашникову, Народному художнику РФ, скульптору Салавату Щербакову. Тот заявил, что не считает для себя нужным вступать с музыкантом в публичную дискуссию о художественных достоинствах своего произведения.

    «Если кто-то хочет на этот счет остроумного и емкого ответа, то ему лучше обратиться не ко мне, а к вам, представителям прессы. Я думаю, что у вас это получится гораздо лучше», — заявил Щербаков в беседе с корреспондентом ФАН.

    Памятник Михаилу Калашникову

    Народный художник РФ также отметил, что является профессиональным скульптором, а потому предпочитает публично полемизировать об эстетических достоинств тех или иных произведений искусства только с другими такими же профессионалами. Тем более Щербаков предпочитает не вступать в такого рода дискуссии через третьих лиц, то есть через прессу.

    «Если эта наша работа, мы делаем ее и делаем честно. Мнений может быть очень много. Если кто-то где-то высказался, то неужели следует сразу же на эту тему полемизировать? Если бы он (Макаревич — прим. ФАН) высказал бы свое мнение мне в личном порядке, то я бы с удовольствием с ним поговорил. Но он сказал это в прессе. Мы же не обсуждаем в прессе, кто лучше поет, Киркоров или Макаревич? Я не говорю таких вещей. Это было бы странновато», — пояснил скульптор.

    Вполне возможно, впрочем, считает Салават Щербаков, что у него с Андреем Макаревичем просто разные вкусы.

    «Может быть, мы с ним просто любим разные вещи. Спросите у Макаревича, ему его песни нравятся? Конечно, да. Людям нравятся то, над чем они работают. Но я же не высказываюсь по поводу его песен», — подводит итог Щербаков.

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    Автор: Иван Верихов
    #москва #михаил калашников #щербаков #макаревич #памятник калашникову
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