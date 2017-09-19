Израиль сбил беспилотник на границе с Сирией

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Иерусалим, 19 сентября. Израильские силы противовоздушной обороны во вторник сбили неизвестного происхождения беспилотник на границе с Сирией.

Согласно заявлению израильских военных, беспилотник был уничтожен над Голанскими высотами. Для его уничтожения была использована зенитная ракета Patriot, сообщает Reuters.

Как отмечают израильские СМИ, в прошлом году неопознанный беспилотник вошел в израильское воздушное пространство со стороны Сирии. Израильские военные трижды безуспешно пытались уничтожить его с использованием ракет Patriot и истребителя, однако беспрепятственно смог улететь.