Хворостовский из-за болезни отменил концерт в Москве

В Избранное

Москва, 19 сентября. Концерт российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, намеченного на 26 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского, был отменен из-за болезни артиста, сообщили в пресс-службе музыкального учреждения.

Болезнь Дмитрия Хворостовского стала причиной отмены артистом концерта в столичной консерватории имени Чайковского. Ранее исполнитель не смог выступить в Венской опере. Напомним, что в июне 2015 года живущий в столице Великобритании российский музыкант объявил, что страдает от онкологического заболевания.

Врачи диагностировали у оперного певца опухоль мозга. За несколько лет Хворостовской неоднократно проходил химиотерапию. Знаменитый о всем мире 54-летний баритон заявляет, что творчество помогает ему бороться с болезнью.