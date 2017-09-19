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Хворостовский из-за болезни отменил концерт в Москве
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    Хворостовский из-за болезни отменил концерт в Москве

    14:04  19 Сентября 2017
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    Хворостовский из-за болезни отменил концерт в Москве

    Москва, 19 сентября. Концерт российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, намеченного на 26 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского, был отменен из-за болезни артиста, сообщили в пресс-службе музыкального учреждения. 

    Болезнь Дмитрия Хворостовского стала причиной отмены артистом концерта в столичной консерватории имени Чайковского. Ранее исполнитель не смог выступить в Венской опере. Напомним, что в июне 2015 года живущий в столице Великобритании российский музыкант объявил, что страдает от онкологического заболевания.

    Врачи диагностировали у оперного певца опухоль мозга. За несколько лет Хворостовской неоднократно проходил химиотерапию. Знаменитый о всем мире 54-летний баритон заявляет, что творчество помогает ему бороться с болезнью. 

    Хворостовский из-за болезни отменил концерт в Москве

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #хворостовский #опера
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