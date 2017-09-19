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Сирия, 19 сентября. Новая партия американской военной техники прибыла в провинцию Хасака. ИГ потеряло более 40 террористов в боях с курдами в городе Ракка. Бойцы YPG обвиняют САА в организации теракта в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры»*** к югу от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят обстрелы и авианалеты на опорные пункты исламистов в южной части провинции Идлиб.

«Исламское государство»: потеряло около 40 террористов ИГ* в боях с курдами в городе Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась двух танков и двух БМП в результате боев с САА в северной части Хамы.

Курды: ведут бои с ИГ в районе развязки Аль-Мамиль восточнее Дейр эз-Зора; заявили о том, что продолжат продвигаться к Дейр эз-Зору; понесли потери в столкновениях с ИГ в Ракке; пострадали в результате теракта ИГ близ города Аль-Камышлы на севере Хасаки.

Международная коалиция: обеспечивает курдам прикрытие с воздуха в Ракке; направила новую партию военной техники курдам в Хасаку.

Провинция Алеппо

В южной части Алеппо продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»*, возглавляющей альянс «Тахрир Аш-Шам», и правительственными подразделениями. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) и проасадовским ополченцам-шиитам в данном районе оказывают российские ВКС. Как передает местный информационный портал Damascus Now, авиация России нанесла несколько авиаударов по укрепрайонам «Ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Харрадж. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Разворачиваются бои между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и отрядами «Исламского государства»* вблизи столицы провинции в районе развязки Аль-Мамиль. Об этом сообщает местное информационное агентство DeirEzzor 24. Официальный новостной портал Отрядов народной самообороны (YPG) опубликовал видеозапись, на которой один из полевых командиров курдских формирований заявляет о том, что курды продолжат наступление в сторону Дейр эз-Зора. Кроме того, в случае атаки со стороны САА или ВВС Сирии они нанесут ответный удар. Напомним, ранее представители SDF утверждали, что курдские войска не намерены входить в город.

Провинция Идлиб

Согласно данным агентства новостей Damascus Now, Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники провели артиллерийский обстрел позиций боевиков «Джебхат Ан-Нусры»*, базирующихся на южной окраине города Маарет Ан-Нуман, к югу от административного центра провинции.

Тем временем сирийские ВВС нанесли авиаудары по военным объектам исламистов недалеко от населенного пункта Хан Шейхун, а также близ деревни Аль Хбет в южной части региона. Об этом сообщает Twitter-канал (abersabil_3).

Напомним, после переговоров между представителями России, Ирана и Турции в Идлибе был установлен режим прекращения огня между правительственными силами и радикалами «умеренной оппозиции», тем не менее на «Ан-Нусру» действие перемирия не распространяется.

Провинция Ракка

В центральных районах города Ракка продолжаются жестокие столкновения между отрядами Демократической армии Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным радиостанции Furat Fm, более 40 ИГИЛовцев были нейтрализованы в ходе боев. Кроме того, «демократической армии» удалось захватить большое количество оружия боевиков. Один из смертников террористической группировки попытался приблизиться к позициям SDF и YPG, однако был застрелен, не успев совершить атаку, передает новостное агентство Al Masdar News. В свою очередь, курды потеряли троих бойцов, еще четверо военнослужащих SDF получили ранения.

Авиация западной коалиции обеспечивает курдским формированиям прикрытие с воздуха. Как сообщает информагентство ИГИЛ* «Аль-Амак», за последние двое суток американские военные самолеты нанесли более 60 авиаударов в городе.

Провинция Хама

Ранее сообщалось о масштабной атаке террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» вблизи города Маан, расположенного в северной части провинции. По информации новостного портала Al Masdar News, поддержку исламистам «Ан-Нусры» оказывает еще одна антиправительственная организация. На стороне «Тахрир Аш-Шам» также выступают радикалы Исламского движения Восточного Туркестана, в арсенале которых имеется большое количество тяжелой военной техники. Тем не менее пока отрядам союзных формирований не удается прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА). Агентство новостей Damascus Now передает, что в ходе столкновений правительственные войска уничтожили два танка и две боевые машины пехоты (БМП) террористов.

ВВС Сирии тем временем нанесли удары по укрепрайонам «Джебхат Фатх Аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина к северу от Хамы. О потерях исламистов не сообщалось.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (ijhfrjy1) сообщает о новом теракте радикалов «Исламского государства» на севере региона. Один из автомобилей Рабочей партии Курдистана (РПК) был уничтожен в результате взрыва заминированного мотоцикла в окрестностях города Аль-Камышлы, расположенного вблизи границы с Турцией. По данным Twitter-канала (WyvernReports), по меньшей мере четверо курдских бойцов получили ранения. Как передает Twitter-канал (SOHEB1993), милиция Отрядов народной самообороны (YPG) обвинила в организации теракта правительственные войска, базирующиеся в районе Аль-Камышлы, несмотря на то, что ИГ официально взяло на себя ответственность за произошедшее. Это говорит о том, что отношения между курдами и САА значительно обострились.

Тем временем новая партия военной техники от Соединенных Штатов Америки прибыла на территорию «сирийского Курдистана» через пограничный переход Семалки. Напомним, Вашингтон поддерживает наступление Сирийской демократической армии**** (SDF) в соседней провинции Дейр эз-Зор.

Ирак

Несколькими часами ранее стало известно о начале нового наступления объединенных сил иракской армии и ополченцев «Хашд Аш-Шааби» на западе провинции Аль-Анбар. Союзникам уже удалось продвинуться в данном районе. Информационное агентство Al Sumaria News сообщает о том, что войска Ирака и Силы народной мобилизации вошли в населенный пункт Аль-Рехания, находящийся к востоку от города Анна. В данный момент бои против террористов «Исламского государства» продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)