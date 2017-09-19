Deutsche Welle усилит вещание на Россию перед выборами 2018 года

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Берлин, 19 сентября. Немецкая государственная телекомпания Deutsche Welle продолжает вливать огромные денежные средства для усиления вещания на Россию в преддверии выборов 2018 года.

Согласно информации Life.ru, Германия значительно увеличила финансирование работы «Немецкой волны» в российском направлении в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране в следующем году.

Как отмечается в отчете вещательной корпорации, в текущем году федеральное пособие DW будет увеличено до 342,7 млн евро, что на 22 млн евро больше, чем ранее.

Стоит отметить программу DW-Akademie, в рамках которой для представителей СМИ проводят тренинги, и специальную программу для корреспондентов, на которую выделено 17,1 млн евро.