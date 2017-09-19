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Deutsche Welle усилит вещание на Россию перед выборами 2018 года
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    Deutsche Welle усилит вещание на Россию перед выборами 2018 года

    14:08  19 Сентября 2017
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    Deutsche Welle усилит вещание на Россию перед выборами 2018 года

    Берлин, 19 сентября. Немецкая государственная телекомпания Deutsche Welle продолжает вливать огромные денежные средства для усиления вещания на Россию в преддверии выборов 2018 года. 

    Согласно информации Life.ru, Германия значительно увеличила финансирование работы «Немецкой волны» в российском направлении в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране в следующем году.

    Deutsche Welle усилит вещание на Россию перед выборами 2018 года

    Как отмечается в отчете вещательной корпорации, в текущем году федеральное пособие DW будет увеличено до 342,7 млн евро, что на 22 млн евро больше, чем ранее.

    Стоит отметить программу DW-Akademie, в рамках которой для представителей СМИ проводят тренинги, и специальную программу для корреспондентов, на которую выделено 17,1 млн евро.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #германия #сми #выборы-2018 #журналистика
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