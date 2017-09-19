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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 140 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 140 боеприпасов

    13:54  19 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 140 боеприпасов

    Луганск, 19 сентября. Украинская армия выпустила более 140 снарядов, мин и гранат по территории Луганской народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ДНР Андрея Марочко.

    По его словам, ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

    Подполковник отметил, что под обстрел попали подразделения военных ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Донецкий, Фрунзе, Пришиб, Сокольники и Славяносербск. Как отметил Марочко, украинские военные открывали огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

    Напомним, ранее сообщалось, что районы 14 населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрелы со стороны украинской армии.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ато #всу #донбасс #обстрел #лнр
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