Опубликовано видео боевой техники Турции на границе с Ираком и Сирией
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Багдад, 19 сентября. Армия Турции перебрасывает значительные силы на границу Сирии и Ирака.
Анкара перебрасывает на границу Ирака и Сирийской арабской республики эшелоны с военной техникой. Сирийские источники сообщили о большом количестве реактивных систем залпового огня T-122 Sakarya, которые направляются в район Хатай.
Около Ирака проводятся крупномасштабные танковые маневры, очевидцы сообщают о сотне бронемашин в районе Силопи-Хабур.
Курды считают, что эта активность связана с предстоящим референдумом по независимости Иракского Курдистана, против которого выступают Багдад и Анкара.
T-122 Sakarya Topçu Roketi ağır çekim. pic.twitter.com/TuE7kQ9Mz1— Cemal (@Acemal71) August 19, 2017