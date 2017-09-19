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Опубликовано видео боевой техники Турции на границе с Ираком и Сирией
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    Опубликовано видео боевой техники Турции на границе с Ираком и Сирией

    13:44  19 Сентября 2017
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    Опубликовано видео боевой техники Турции на границе с Ираком и Сирией

    Багдад, 19 сентября. Армия Турции перебрасывает значительные силы на границу Сирии и Ирака.

    Анкара перебрасывает на границу Ирака и Сирийской арабской республики эшелоны с военной техникой. Сирийские источники сообщили о большом количестве реактивных систем залпового огня T-122 Sakarya, которые направляются в район Хатай.

    Около Ирака проводятся крупномасштабные танковые маневры, очевидцы сообщают о сотне бронемашин в районе Силопи-Хабур.

    Курды считают, что эта активность связана с предстоящим референдумом по независимости Иракского Курдистана, против которого выступают Багдад и Анкара.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #курды #ирак
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