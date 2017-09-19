Опубликовано видео боевой техники Турции на границе с Ираком и Сирией

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Багдад, 19 сентября. Армия Турции перебрасывает значительные силы на границу Сирии и Ирака.

Анкара перебрасывает на границу Ирака и Сирийской арабской республики эшелоны с военной техникой. Сирийские источники сообщили о большом количестве реактивных систем залпового огня T-122 Sakarya, которые направляются в район Хатай.

Около Ирака проводятся крупномасштабные танковые маневры, очевидцы сообщают о сотне бронемашин в районе Силопи-Хабур.

Курды считают, что эта активность связана с предстоящим референдумом по независимости Иракского Курдистана, против которого выступают Багдад и Анкара.