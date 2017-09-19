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Минобороны назвало провокацией сообщения об ошибочном ударе на учениях «Запад-2017»
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    Минобороны назвало провокацией сообщения об ошибочном ударе на учениях «Запад-2017»

    16:18  19 Сентября 2017  /обновлено: 16:18  19 Сентября 2017
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    Минобороны назвало провокацией сообщения об ошибочном ударе на учениях «Запад-2017»

    Москва, 19 сентября. На появившемся в Сети видео якобы ошибочного удара вертолета по журналистам на российско-белорусских учениях «Запад-2017» был показан другой эпизод. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

    Видео с выпущенной вертолетом ракетой не было сделано на учениях «Запад-2017», подчеркнули в Минобороны РФ. По данным пресс-службы, на кадрах запечатлен эпизод, который произошел в другой период времени.

    «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — пояснили в ЗВО.

    Минобороны назвало провокацией сообщения об ошибочном ударе на учениях «Запад-2017»

    Министерством подчеркивается, что сообщения в соцсетях о «залпе по толпе журналистов» и пострадавших в результате инцидента  являются «намеренной провокацией» или «персональной глупостью».

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    Автор: Борис Любимов
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