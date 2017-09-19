Что такое овербукинг, и как с ним бороться: Минтранс и Госдума на стороне пассажиров

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Российские авиакомпании отвергли предложение Минтранса РФ о высоком размере компенсаций пассажирам, не попавшим на свой рейс из-за овербукинга (продажи большего количества билетов, чем мест в самолете). В то же время ведомство допускает увеличение выплат пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за овербукинга. Ранее депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских заявил о намерении внести в Госдуму законопроект, предусматривающий компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, в размере десятикратной стоимости приобретенного билета.

Свою позицию Ананских обосновал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Могу сказать, что на каждый рейс авиакомпании продают до 10% билетов сверх наличия мест в самолете, — отметил депутат Госдумы. — Это рассчитано на то, что часть пассажиров либо опоздает на рейс, либо вообще не придет. Таким образом, авиакомпании изначально зарабатывают на этом значительно больше денег».

А дальше действует принцип: кто не успел — тот опоздал, посетовал депутат.

«Кто приехал позже, даже если регистрация еще не закончена, тому, как говорится, не повезло, — отметил Игорь Ананских. — Авиакомпании взамен предлагают только билеты на следующий рейс, а когда будет этот рейс — через час, через два, через сутки или через неделю — неизвестно. По большому счету получается, что авиакомпании за счет нас зарабатывают сверхприбыли, ничем не рискуя. Поэтому и предложение такое — понятно, что овербукинг в любом случае должен быть вне закона, но уж если авиакомпании все-таки идут на это, то пассажиры должны получить моральную и материальную компенсацию. У некоторых пассажиров, может быть, срывается транзитный рейс или важная командировка. А может быть, это просто отдых, и люди потеряют личное время, которое они не отдохнут, сидя в аэропортах. Поэтому есть предложение, чтобы компенсировать это и морально, и материально в размере десятикратной стоимости билета, который авиакомпания продала пассажиру».

По словам депутата, его предложение направлено исключительно за защиту прав пассажиров и никак не ущемляет права авиакомпании.

«Наша задача такова: мы хотим, чтобы россияне, которые купили авиабилеты, были уверены, что попадут на свой рейс. Есть огромное количество таких примеров у моих знакомых, да и у ваших, наверняка. Люди приезжают в аэропорт, а им рассказывают какие-то сказки, либо говорят, что рейс уже заполнен, либо говорят, что, мол, вы поздно приехали, несмотря на то, что они приехали вовремя, и т.д. То есть просто авиакомпания получила деньги вперед, а при этом условия по перевозке пассажира не выполнила. Вот в этом случае, мы считаем, нужно сделать так, чтобы авиакомпания тоже страдала».

Впрочем, по словам представителя министерства транспорта России, им пока никаких обращений по поводу овербукинга из Госдумы не поступало.

«Отметим, предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций на уровне европейских размеров не устроил российские авиакомпании», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В случае овербукинга авиакомпании несут ответственность прежде всего в рамках гражданского кодекса как нарушившие договор перевозки с пассажиром, подчеркнули в Минтрансе. В то же время ведомство допускает увеличение размера выплат пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс в связи с овербукингом, заявил глава Минтранса Максим Соколов в кулуарах форума «Нева-2017».

О том, почему неправильно наказывать авиакомпании за сам факт овербукинга, ранее Федеральному агентству новостей рассказал авиационный эксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.