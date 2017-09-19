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СК РФ расследует гибель тройняшек в Ростове-на-Дону
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    СК РФ расследует гибель тройняшек в Ростове-на-Дону

    13:45  19 Сентября 2017
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    СК РФ расследует гибель тройняшек в Ростове-на-Дону

    Ростов-на-Дону, 19 сентября. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденных тройняшек в перинатальном центре в Ростове-на-Дону. Такая информация приводится на сайте ведомства.

    Как стало известно, в настоящее время проводится расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

    Как сообщало агентство «Ридус», 17 июля 32-летняя жительница Таганрога в перинатальном центре Ростова-на-Дону родила тройняшек с помощью «кесарева сечения». Три мальчика родились недоношенными. Сначала их поместили в реанимацию, а потом в палату патологии. 23 августа умер один ребенок, а через несколько дней скончались еще двое детей.

    Для установления причин смерти новорожденных следователем были назначены судмедэкспертизы.

    Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре под Вологдой погибли женщина и маленький ребенок.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ростов-на-дону
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