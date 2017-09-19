СК РФ расследует гибель тройняшек в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 19 сентября. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденных тройняшек в перинатальном центре в Ростове-на-Дону. Такая информация приводится на сайте ведомства.

Как стало известно, в настоящее время проводится расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщало агентство «Ридус», 17 июля 32-летняя жительница Таганрога в перинатальном центре Ростова-на-Дону родила тройняшек с помощью «кесарева сечения». Три мальчика родились недоношенными. Сначала их поместили в реанимацию, а потом в палату патологии. 23 августа умер один ребенок, а через несколько дней скончались еще двое детей.



Для установления причин смерти новорожденных следователем были назначены судмедэкспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре под Вологдой погибли женщина и маленький ребенок.