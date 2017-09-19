Цена iPhone X в России оказалась одной из самых высоких в мире

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Москва, 19 сентября. Россия попала в четверку стран, где стоимость нового iPhone X оказалась максимально высокой.

Самые высокие цены на новинку от Apple оказались в России, Венгрии, Италии и Индии. Таким образом, минимальная комплектация смартфона в России обойдется будущему его хозяину в 79990 рублей.

При этом во всем мире рекомендованная стоимость iPhone X составляет 999 долларов. Любопытно, что эксперты подсчитали реальную себестоимость этого гаджета и выяснили, что она не превышает 500 долларов.

Ранее в Apple прокомментировали казус, который произошел на презентации iPhone X‍, когда у смартфона не сработал сканер распознавания лица.