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Цена iPhone X в России оказалась одной из самых высоких в мире
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    Цена iPhone X в России оказалась одной из самых высоких в мире

    13:44  19 Сентября 2017
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    Цена iPhone X в России оказалась одной из самых высоких в мире

    Москва, 19 сентября. Россия попала в четверку стран, где стоимость нового iPhone X оказалась максимально высокой.

    Самые высокие цены на новинку от Apple оказались в России, Венгрии, Италии и Индии. Таким образом, минимальная комплектация смартфона в России обойдется будущему его хозяину в 79990 рублей.

    При этом во всем мире рекомендованная стоимость iPhone X составляет 999 долларов. Любопытно, что эксперты подсчитали реальную себестоимость этого гаджета и выяснили, что она не превышает 500 долларов.

    Цена iPhone X в России оказалась одной из самых высоких в мире

    Ранее в Apple прокомментировали казус, который произошел на презентации iPhone X‍, когда у смартфона не сработал сканер распознавания лица.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #стоимость #iphone x
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