СМИ рассекретили главные тезисы «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН

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Вашингтон, 19 сентября. Высокопоставленный сотрудник Белого дома раскрыл детали выступления американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, речь пойдет о внешней политике страны, которая основана на главном тезисе — «Америка в первую очередь». Как отметил собеседник, главными тезисами в речи Трампа станут его собственное видение на национализм и независимость.

In his first speech at U.N., Trump will appeal to others’ self-interest on North Korea, Iran and terrorhttps://t.co/WRWuwSm2Mn — Wall Street Journal (@WSJ) September 19, 2017

Кроме того, ожидается, что 45-й глава США затронет темы «экономики, борьбы с терроризмом и ядерной угрозы, исходящей от КНДР», сообщает АиФ.

Напомним, ранее в администрации Белого дома рассказали о «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН.