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СМИ рассекретили главные тезисы «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН
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    СМИ рассекретили главные тезисы «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН

    15:28  19 Сентября 2017
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    СМИ рассекретили главные тезисы «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН

    Вашингтон, 19 сентября. Высокопоставленный сотрудник Белого дома раскрыл детали выступления американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. 

    По данным газеты, речь пойдет о внешней политике страны, которая основана на главном тезисе  — «Америка в первую очередь». Как отметил собеседник, главными тезисами в речи Трампа станут его собственное видение на национализм и независимость.

    СМИ рассекретили главные тезисы «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН

    Кроме того, ожидается, что 45-й глава США затронет темы «экономики, борьбы с терроризмом и ядерной угрозы, исходящей от КНДР», сообщает АиФ

    Напомним, ранее в администрации Белого дома рассказали о «философской» речи Трампа на Генассамблее ООН.

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    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп
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