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Москва — Владивосток, билет у туалета: россияне описали идеальную поездку Меркель по Транссибу
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    Москва — Владивосток, билет у туалета: россияне описали идеальную поездку Меркель по Транссибу

    14:16  19 Сентября 2017
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    Москва — Владивосток, билет у туалета: россияне описали идеальную поездку Меркель по Транссибу

    Москва, 19 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своей мечтой прокатиться  по Транссибирской магистрали.

    Желание политика не оставили без внимания пользователи соцсетей, предположив, каким должно быть это путешествие, чтобы канцлер ощутила все прелести поездки на российских поездах.

    Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что путешествовать Меркель непременно должна в плацкартном вагоне, а ее спальное место должно быть «на верхней полке у туалета».

    Разумеется, длиться поездка должна не менее семи суток, а соседями по вагону должны быть дембеля, пишет «Ридус».

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    Автор: Алексей Громов
    #меркель #дальнийвосток #транссиб
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